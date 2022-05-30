İrem Derici'nin dövme açıklaması: "Alnıma keriz ya da enayi yazdıracağım"
Nişantaşı'na görüntülen ünlü popçu İrem Derici, “Yaşım gibi 35 dövmem var. Yeni bir dövme yaptıracağım. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım” diyerek muhabirlerle her zamanki esprili sözleriyle şakalaştı.
Son zamanlarda gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, aşk yaşadığı Cem Belevi'den, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını öğrenmiş ve ayrılmıştı. Açıklamalarıyla gündeme gelen Derici, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, yine çok konuşulacak sözler kullandı.
Belevi ile karşılıklı açıklamalar yapan ve sert sözler söyleyen Derici, "Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin?
'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez" demişti.
Şarkıcı İrem Derici, özel hayatındaki flash gelişmelerin yanı sıra yaptığı single ve düet çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye ve gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde Mustafa Ceceli & Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ile yayınladığı "Rastgele" isimli şarkısı trend dinlenenler arasına yerleşti.
Derici, geçtiğimiz haftalarda da söz ve müziği Bilal Sonses'e ait olan, "Ara Sıra" teklisini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.