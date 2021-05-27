İrem Derici'nin canına tak etti isyanı bastı: Yazıklar olsun size be!

Bununla da yetinmeyen Derici, peş peşe video paylaşarak şunları söyledi:

"Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. Hiçbiriniz de şu konuyla ilgili bir şey yapmıyorsunuz.''