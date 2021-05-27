İrem Derici'nin canına tak etti isyanı bastı: Yazıklar olsun size be!
İrem Derici'nin yalnızlık canına tak edince sosyal medya hesabı Instagram'dan isyan etti.
İrem Derici, uzun bir süredir koronavirüs nedeniyle evden çıkamadı. 17 günlük kapanmada ise tek başına kalmanın acısını tatille çıkardı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber Derici, yakın arkadaşlarıyla tatile gitti.
Şimdilerde Bodrum'da olan Derici, arkadaşlarının evli olduğunu belirterek yalnızlığına isyan etti.
Instagram hesabından siyah mini elbise bir pozunu paylaşan şarkıcı "Bu kız neden yalnız ya. Beton gibi kadın yalnız ölecek" notunu yazdı.
Bununla da yetinmeyen Derici, peş peşe video paylaşarak şunları söyledi:
"Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. Hiçbiriniz de şu konuyla ilgili bir şey yapmıyorsunuz.''