BIST 2.485
DOLAR 16,69
EURO 17,53
ALTIN 975,51

İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

Şarkıları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı sarşıcı İrem Derici, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Gelen soruları yanıtlayan Derici, bir soru karşısında verdiği tepkiyle olay oldu. ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?'' diyen takipçisine bakın nasıl cevap verdi...

İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

Geçtiğimiz haftalarda Cem Belevi ile yaşadığı olaylı ayrılıkla gündeme gelen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde de göpüslerine yaptırdığı silikonlarla konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap paylaşımlarında takipçilerine verdiği yanıtlarla olay çıkardı. Bakın Derici o soruya nasıl cevap verdi...

111
İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

211
İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.

311
İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

Bir takipçisi İrem Derici'ye inin 'Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?' diye şaşkına çeviren bir soru sordu.

411