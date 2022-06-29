İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''
Şarkıları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı sarşıcı İrem Derici, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Gelen soruları yanıtlayan Derici, bir soru karşısında verdiği tepkiyle olay oldu. ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?'' diyen takipçisine bakın nasıl cevap verdi...
Geçtiğimiz haftalarda Cem Belevi ile yaşadığı olaylı ayrılıkla gündeme gelen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde de göpüslerine yaptırdığı silikonlarla konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap paylaşımlarında takipçilerine verdiği yanıtlarla olay çıkardı. Bakın Derici o soruya nasıl cevap verdi...
Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.
Bir takipçisi İrem Derici'ye inin 'Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?' diye şaşkına çeviren bir soru sordu.