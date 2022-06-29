İrem Derici'nin bir takipçisine söylediği sözler kriz çıkardı! ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?''

Geçtiğimiz haftalarda Cem Belevi ile yaşadığı olaylı ayrılıkla gündeme gelen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde de göpüslerine yaptırdığı silikonlarla konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap paylaşımlarında takipçilerine verdiği yanıtlarla olay çıkardı. Bakın Derici o soruya nasıl cevap verdi...