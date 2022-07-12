İrem Derici'den estetik yorumuna tokat gibi cevap "Ben hep zengindim..."

Kendisine has yorumu, şarkılarıyla gönüllere taht kuran İrem Derici kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile biten ilişkisi ile gündeme gelmişti. Yoğun konser maratonuyla, çıkışlarıyla adından sıkça söz ettiren Derici son olarak eski ve yeni halini paylaştı. Takipçisinden gelen o eleştiriye ise tokat gibi cevap vererek " "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" dedi.