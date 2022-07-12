İrem Derici'den estetik yorumuna tokat gibi cevap "Ben hep zengindim..."
Şarkılarıyla, dobra tavırlarıyla akıllara kazınan İrem Derici kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile olan ayrılığı ile çok konuşulmuştu. Yoğun konser maratonuyla, takipçilerine verdiği bomba cevaplarla adından söz ettiren Derici gündemde kalmaya devam ediyor. Yıllardır yaptırdığı estetikleri saklamayan şarkıcı son olarak eski ve yeni halini paylaştı, takipçisinden gelen o eleştiriye ise tokat gibi cevap verdi.
Kendisine has yorumu, şarkılarıyla gönüllere taht kuran İrem Derici kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile biten ilişkisi ile gündeme gelmişti. Yoğun konser maratonuyla, çıkışlarıyla adından sıkça söz ettiren Derici son olarak eski ve yeni halini paylaştı. Takipçisinden gelen o eleştiriye ise tokat gibi cevap vererek " "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" dedi.
Takipçisinin o eleştirisine sessiz kalamadı
Son zamanlarda Cem Belevi ile olaylı biten ilişkisiyle sık sık gündeme gelen İrem Derici, yoğun konser maratonu ve sahne kıyafetleri de adından söz ettiriyor. Yıllardır yaptırdığı estetikleri saklamayan Derici, eski halini eleştiren takipçisine sessiz kalamadı.
O tweeti olay oldu
Çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından estetik yaptırmadan önceki fotoğrafıyla son halinin fotoğrafını karşılaştırdığı tweete verdiği cevapla olay oldu.
Cevabıyla gündeme geldi
Şimdilerde konser konser koşturan İrem Derici, son olarak sosyal medya hesabından kendisinin fotoğraflarını paylaşan bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla gündeme geldi.