İrem Derici yine yaptı yapacağını! Hande Yener hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı
İrem Derici, Alaçatı'da sahne alacak meslektaşı Hande Yener'i sosyal medya hesabından paylaştı. Derici, usta şarkıcıyı övgü yağmuruna tuttu.
Hande Yener İzmir Alaçatı'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Daha önce aynı mekanda sahne alan İrem Derici, Yener'in konser afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Derici, pop müziğinin usta ismi Hande Yener'e övgü dolayı sözler sarf etti.
Hande Yener, İzmir Alaçatı’da bir mekanda happy hour konseri verdi. İzdiham yaşanan mekanda daha önce de sahne alan popçu, konserde kostümüyle dikkat çekti.
Yener’e, DJ kabininde oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Yener, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Daha önce aynı mekanda sahne alan bir diğer ünlü popçu İrem Derici de Instagram hesabından Hande Yener’e övgü dolu sözler sarf etti.