İrem Derici tanıştırdı! Lider Şahin'le aşk yaşayan Didem Soydan aileye girdi
Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile ünlü model Didem Soydan'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüşken Soydan, Şahin'in ailesiyle bir araya geldi.
Geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü Çeşme'de geçiren Didem Soydan'ın, Lider Şahin'in mekanına gittiği ve aşklarının ortaya çıktığı iddia edildi. Ayrıca Snob Magazin'in haberine göre Soydan'ın Şahin'e destek olmak için sosyal medya hesabından mekan ismini etiketleyerek paylaşımlar yaptığı söylendi.
İrem Derici ve Lider Şahin, 1 yıl aşk yaşamıştı ancak 2017 senesinde ilişkilerini sonlandırmışlardı. Şahin ve Soydan ikilisinin yeni birlikteliklerinde en dikkat çeken ayrıntı ise Soydan ve Şahin'i İrem Derici'nin tanıştırmış olması.
Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan çift, ilişkilerini bir ileri seviyeye de taşıdı. Lider Şahin, Didem Soydan'ı babası Selami Şahin ile tanıştırdı.
Arkadaş grubuyla zaman geçiren çiftten Şahin, yeni aşkını babasıyla da tanıştırdı. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafında birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmadı.