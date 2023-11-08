İrem Derici eski aşkını çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle el ele poz verdi
Son günlerde sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, eylül ayında Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini bitirmişti. İrem Derici şimdi ise yeni bir aşka yelken açtı.
Özel hayatı ile sıkça magazin gündemine gelen İrem Derici (36), geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.
Ancak evlenmesi beklenen çiftten kötü haber gelmiş; sevgilisinin ailesiyle tanışmış olan İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurarak şu açıklamayı yapmıştı:
"Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı.
Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına.