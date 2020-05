İrem Derici Demet Akalın'ın olay sözleri hakkında bakın neler söyledi

İlk olarak, "Karantinada insanlara DM'den yürüyün" sözlerine açıklık getiren Derici, şunları söyledi:

"Benim yaptığım her espriyi, her küfrü magazin başlığı yaparsanız bu iş ilerlemez. Dünün haberi olur, yeni bir şey olmaz. Uzmanlar gereken her şeyi söylüyor benim birazcık ortamı yumuşatmam lazım. O yüzden 'DM'den yürüyün' dedim. Bana karantinaya falan gerek yok. Sabah-akşam yürüyorlar zaten.''