İrem Derici Demet Akalın'ın olay sözleri hakkında bakın neler söyledi
NİŞANTAŞI'nda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden İrem Derici, Demet Akalın'ın ekonomik sıkıntı çektiğini anlattığı sözlerine cevap verdi. Derici, sevgili modelini de anlattı.
İrem Derici, 60 günlük karantinasının ardından önceki gün Nişantaşı'ndaki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbetinde samimi açıklamalara imza atan İrem Derici, magazin gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkat çekti.
Yüzünde maske olduğu için tanınmakta güçlü çekilen İrem Derici, "Bu maske durumu benim işime geldi. Kuaföre yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi kısa boylu bir kadın geçiyor diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız" dedi.
İlk olarak, "Karantinada insanlara DM'den yürüyün" sözlerine açıklık getiren Derici, şunları söyledi:
"Benim yaptığım her espriyi, her küfrü magazin başlığı yaparsanız bu iş ilerlemez. Dünün haberi olur, yeni bir şey olmaz. Uzmanlar gereken her şeyi söylüyor benim birazcık ortamı yumuşatmam lazım. O yüzden 'DM'den yürüyün' dedim. Bana karantinaya falan gerek yok. Sabah-akşam yürüyorlar zaten.''
''Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim ne yaptığımı yapın, ne dediğimi yapın. Beni kimse örnek almasın. Ben şarkı söyleyen bir kadınım bana neden örnek olma misyonu yüklüyorsunuz? 'İrem hanım çocuklarımız sizi örnek alıyor' diyenler oluyor. Almasın abi! Ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım."