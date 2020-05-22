İrem Derici Demet Akalın'ın olay sözleri hakkında bakın neler söyledi

''Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim ne yaptığımı yapın, ne dediğimi yapın. Beni kimse örnek almasın. Ben şarkı söyleyen bir kadınım bana neden örnek olma misyonu yüklüyorsunuz? 'İrem hanım çocuklarımız sizi örnek alıyor' diyenler oluyor. Almasın abi! Ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım."