İrem Derici Çeşme tatilinde hastanelik oldu serum yedi sonra gecelere aktı
ÇEŞME tatilinde hastanelik olan ünlü şarkıcı İrem Derici, önce serum yedi sonra da arkadaşlarıyla beraber eğlencenin dibine vurdu... İrem Derici o anları Instagram ehsabından paylaştı.
İrem Derici, Çeşme tatilinde rahatsızlandı. Derici'nin tatil keyfi, rahatsızlanmasıyla yarıda kaldı. Bir süredir Çeşme’de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Devlet hastanesine giderek serum taktıran şarkıcı, daha sonra kolunda serumla yazlık evine geçti.
"Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı”
Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ’un sahne aldığı mekâna giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram’da paylaştığı videoda şöyle dedi: “Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı.”
"Dün serum bugün dövme"
Bugün ise dövme yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici, fotoğrafına "Dün serum bugün dövme" notunu düştü.
Serumu bitmeden kolundaki serumla hastaneden ayrıldı
Öte yandan, İrem Derici’ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.