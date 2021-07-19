İrem Derici Çeşme tatilinde hastanelik oldu serum yedi sonra gecelere aktı

"Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı”

Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ’un sahne aldığı mekâna giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram’da paylaştığı videoda şöyle dedi: “Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı.”