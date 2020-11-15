İrem Derici apar topar hastaneye gitti kötü haberi duyurdu! Menajerimi Ara'ya konuk olmuştu
Senin Hastan şarkısıyla müzik listelerine damgasını vuran İrem Derici sosyal medya hesabından kötü haberi hayranlarına duyurdu.
Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde İrem Derici konuk oldu. Dizinin ardından İrem Derici'nin başına gelmeyen kalmadı.
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Menajerimi Ara dizisinin setinde ilk olarak usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun testinin pozitif çıktı.
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Bu haberin ardından Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu ve çaycı olarak rol alan Bedir Bedir'in de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı söylentileri dizi çalışanlarına büyük şok yaşatmıştı.
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Son bölümde konuk olan Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti.
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