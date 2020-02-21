İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir? Survivor ünlülere iki yeni yarışmacı!
Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in yerine gelen iki isim belli oldu. Yarışmanın iki yeni yarışmacısı İrem Akın ve Erman Altıkardeş oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'nin ilk haftasında ünlüler takımı sakatlık şokuyla yarışmaya moralsiz başladılar. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in sakatlıkları izleyenleri şoke etti. Ilıcalı, sakatlıkları nedeniyle yarışamadan ayrılan iki ismin yerine ünlüler takımına iki yeni yarışmacının katılacağını duyurdu.
Survivor 2020'nin ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılacak isimler belli oldu. Yarışmanın 22 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde İrem Akın ve Erman Altıkardeş ilk defa yerlerini alacaklar. Uğur Pektaş ve Şaziye Üner'in diskalifiye olmasından sonra ünlüler takımı yeniden güçlerine güç katacaklar.
Survivor ünlüler takımının güçlü isimlerinden Şaziye İvegin Üner, çarpraz bağlarının kopması sonucu yarışmaya veda ederek elendi. Acun Ilıcalı ise Şaziye'nin seneye ekranlara gelecek olan 2021 Survivor'da yer alacağını duyurdu ve ilk yarışmacıyı açıklamış oldu.
Ünlü oyuncu Uğur Pektaş ise oyun sırasında dizinden sakatlanarak oyuna veda etmek zorunda kaldı.