İranlı saadet zinciri şebekesine dolandırıcılık davası

İranlı saadet zinciri çetesine yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46 kişi "müşteki", aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 23 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları anlatıldı.