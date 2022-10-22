İranlı kadın sporcu başörtüsünü çıkarıp yönetimi delirtmişti! Ev hapsine alınmış, senet imzalatılmış

Daha sonraysa sporcunun Instagram hesabından bir hikaye paylaşılarak şunlar yazılmıştı: “Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran’a dönüş yolundayım.”