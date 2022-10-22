İranlı kadın sporcu başörtüsünü çıkarıp yönetimi delirtmişti! Ev hapsine alınmış, senet imzalatılmış
İRAN milli takım oyuncusu Elnaz Rekabi Seul Olimpiyatları'ndaki başörtösü eylemiyle Tahran'ı çıldırtmıştı. İran'a döndükten sonra 'yok edildiği' iddia edilen Rakibi'den yeni haber var. Rakibi'nin ev hapsine alınıp zorla özür açıklaması yaptırılmak istendiği ortaya çıktı.
İran milli takım oyuncusu Elnaz Rekabi Seul olimpiyatlarındaki başörtösü eylemiyle Tahran'ı çıldırtmıştı. Olimpiyatlarda İran'ı temsil eden Elnaz Rekabi ülkesindeki kadınlara destek için başörtüsünü çıkarıp finalde öyle yarışmıştı. Elnaz Rekabi bu olayın ardından sırra kadem basmıştı. Rakibi'nin 'yok edildiği' iddialarının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Rakibi, ülkesinde ev hapsine alınmış, yaptırılanlar ise akıllara durgunluk verici...
Rekabi, Güney Kore’nin başkenti Seul’daki Asya Şampiyonası’na katılmış, pazar günkü müsabakada, İran rejiminin kadınlar için zorunlu tuttuğu başörtüsünü takmadan yarışmıştı. Sporcunun bu hareketi İran’da kadınların başlattığı özgürlük hareketine destek olarak yorumlanmıştı.
Yarıştan sonra arkadaşları BBC Farsça servisine Rekabi’den pazar gününden beri haber alamadıklarını söylemiş, BBC Farsça servisiyse ‘güvenilir bir kaynağa’ dayandırarak İranlı yetkililerin sporcunun cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu yazmıştı.
Daha sonraysa sporcunun Instagram hesabından bir hikaye paylaşılarak şunlar yazılmıştı: “Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran’a dönüş yolundayım.”