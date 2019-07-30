İran'dan gelip çobanlık yapıyor! Sadece 3 bin 200 TL kazanıyor

Nevayi, “Ben İranlıyım. İş imkanı olmadığı için mecburen Yüksekova’ya gelerek çobanlık yapıyorum. Köy halkı çok iyidir. Her gün ayrı ev bana yemek getiriyor. İnan çok zor bir iş, çünkü gece gündüz yayladasın” dedi.