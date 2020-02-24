İran'da virüsten ölenlerin sayısıyla ilgili bomba iddia! Irak'ta da çıktı

Koronavirüs salgının baş gösterdiği İran'da ölenlerin sayısı katlanarak artıyor. Kum kentinde ortaya çıkan vakalar için İran yönetimi 'karantina' uygulamayınca virüs başkent Tahran'a da sıçradı. İran resmi makamları ölü sayısını 12 olarak açıklarken yarı resmi ILNA ajansı geçtiği son dakika haberiyle gündeme bomba gibi düştü. ILNA ajansının iddiasına göre rakam 10 gün içinde fırladı ve korkunç bir sayıya ulaştı. Son dakika bilgisine göre koronavirüs Irak'a da sıçradı. Irak'ta ilk virüs Necef'te İranlı bir öğrenciye bulaştı.