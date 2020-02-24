İran'da virüsten ölenlerin sayısı korkunç bir rakama ulaştı korkutan haber

İtalya'da ölü sayısı artıyor : Avrupa ülkelerine yayılmaya başlayan Covid 19 virüsü İtalya'da can almaya başladı. Gelen son habere göre ülkede virüs sebebiyle ölenlerin sayısı bu sabah itibariyle 4'e yükseldi. İtalya’da salgından en çok etkilenen şehirler tecrit edilirken Avrupa’daki en büyük salgının kontrol altında tutulabilmesi adına çoğunlukla ülkenin kuzeyindeki başta Venedik Karnavalı dahil olmak üzere tüm toplantı ve gösteriler yasaklandı.