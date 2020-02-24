İran'da virüsten ölenlerin sayısı korkunç bir rakama ulaştı korkutan haber
İRAN'dan gelen son dakika haber korku yarattı. Kum kentinde yayılan virüs sebebiyle ölenlerin sayısı fırladı. İran'ın yarı resmi ajansı ILNA ölü sayısının 50'ye çıktığını duyurdu.
Koronavirüs salgının baş gösterdiği İran'da ölenlerin sayısı katlanarak artıyor. Kum kentinde ortaya çıkan vakalar için İran yönetimi 'karantina' uygulamayınca virüs başkent Tahran'a da sıçradı. İran resmi makamları ölü sayısını 12 olarak açıklarken yarı resmi ILNA ajansı geçtiği son dakika haberiyle gündeme bomba gibi düştü. ILNA ajansının iddiasına göre rakam 10 gün içinde fırladı ve korkunç bir sayıya ulaştı.
İran ajansından korkutan iddia, Bakanı yalanladı
Kum kentinden Ahmed Amiriabadi adlı bir yetkilinin sözlerini aktaran İran İşçi Haber Ajansı (ILNA), şehirde 250’den fazla kişinin karantina altına alındığını aktardı. İranlı yetkiliye göre; 13 Şubat’tan bu yana corona virüsü nedeniyle İran’daki ölü sayısı ise 50. Resmi açıklamalarda, ilk ölümlü vakanın 19 Şubat’ta görüldüğü belirtilmişti. Yetkililer ölü sayısını ise 12 olarak açıkladı.
İki Arap ülkesine daha sıçradı: Virüs geçen hafta İran'a bulaştıktan sonra İsrail'de de ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 2 Arap ülkesinden virüs salgını haberleri geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı da İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
İtalya'da ölü sayısı artıyor : Avrupa ülkelerine yayılmaya başlayan Covid 19 virüsü İtalya'da can almaya başladı. Gelen son habere göre ülkede virüs sebebiyle ölenlerin sayısı bu sabah itibariyle 4'e yükseldi. İtalya’da salgından en çok etkilenen şehirler tecrit edilirken Avrupa’daki en büyük salgının kontrol altında tutulabilmesi adına çoğunlukla ülkenin kuzeyindeki başta Venedik Karnavalı dahil olmak üzere tüm toplantı ve gösteriler yasaklandı.