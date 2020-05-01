İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan ilk kez konuştu! Resmen tıkılı kaldık

"Resmen tıkılı kaldık": Oyuncu İlayda Akdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Süreç kavga ederek değil, sakin gidiyor. Her geldiğimde zaten uzun kalıyordum. Bu sefer sevgilimin antrenmanı yok. Resmen tıkılı kaldık. Dışarıda yemek yiyemiyoruz, spora gidemiyoruz. Birlikte vakit geçirmeye alıştık. Sabah 5-6 gibi uyumaya başladık. Öğlen uyanıyoruz."