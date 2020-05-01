İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan ilk kez konuştu! Resmen tıkılı kaldık
İran'a basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i ziyarete gittiği esnada korona salgını yüzünden orada mahsur kaldı. Oyuncu Akdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.
Aşk yaşadığı basketbolcu Roham Kabir'i görmek için gittiği İran'da virüs salgını yüzünden mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, kendisini evde karantinaya aldı. Günaydın'a konuşan Akdoğan, sevgilisiyle beraber geçirdiği yeni yaşamlarını anlattı.
"Resmen tıkılı kaldık": Oyuncu İlayda Akdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Süreç kavga ederek değil, sakin gidiyor. Her geldiğimde zaten uzun kalıyordum. Bu sefer sevgilimin antrenmanı yok. Resmen tıkılı kaldık. Dışarıda yemek yiyemiyoruz, spora gidemiyoruz. Birlikte vakit geçirmeye alıştık. Sabah 5-6 gibi uyumaya başladık. Öğlen uyanıyoruz."
Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda evde mahsur kaldıkları için, evde sevgilisi Roham Kabir'i kendisi tıraş etti. Durumun ciddi boyutlara ulaştığını ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini söyledi.
Oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram'da 899 bin takipçisi bulunmaktadır.