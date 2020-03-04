İran'da bakan koronovirüse yakalandı! Ruhani'den acı itiraf: Virüs tüm ülkeye yayıldı

Ruhani'den acı koronavirüs itirafı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün neredeyse bütün eyaletlere yayıldığı belirtildi. Koronavirüsün, salgın bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.