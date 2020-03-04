İran'da bakan koronovirüse yakalandı! Ruhani'den acı itiraf: Virüs tüm ülkeye yayıldı
Doğu sınırı komşumuz İran'da ölümcül koronavirüs depremi devam ediyor. Koronavirüs son olarak, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'de de tespit edildi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den acı bir koronavirüs itirafı geldi. Ruhani 'virüs tüm ülkeye yayıldı' dedi.
İRAN, ülkede 92 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 922'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle sancılı günler geçiriyor. Her geçen gün artan koronavirüs vakaları, devletin üst kademelerindeki isimlerde de görülmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de koronavirüse yakalandı. İran’da daha önce 290 sandalyeli parlamentoda 23 milletvekilinde korona virüs tespit edilmişti.
Ruhani'den acı koronavirüs itirafı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün neredeyse bütün eyaletlere yayıldığı belirtildi. Koronavirüsün, salgın bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.
İran, ayrıca ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini açıkladı. Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla geçen haftadan bu yana 54 bin tutukluya ev izni verildi. İşte Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs belasıyla ilgili son gelişmeler;
Bir Avrupa ülkesine daha sıçradı
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koroavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.