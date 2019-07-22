İran nükleer anlaşmasının önemli aktörlerinden Yukiya Amano öldü

Nükleer enerji ve silahsızlanma alanlarında çalıştı

Nükleer enerji ve silahsızlanma alanlarında uzmanlaşan Amano, BM bünyesinde silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili çeşitli çalışma birimlerinde ülkesi adına görev aldı.

Büyükelçi unvanını 2002’de elde eden Amano, 2004’de Japon Dışişleri Bakanlığının silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasını önleme ve bilimsel işler biriminde genel müdürlük görevini üstlendi.