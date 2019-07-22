İran nükleer anlaşmasının önemli aktörlerinden Yukiya Amano öldü
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 3 dönemdir başkanlığını yürüten Yukiya Amano 72 yaşında hayatını kaybetti. İran nükleer anlaşması Amano döneminin en önemli gelişmesi olarak tarihe geçti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 10 yıldır başkanlığını yürüten ve İran nükleer programına ilişkin müzakerelerde önemli bir rol oynayan Japon diplomat Yukiya Amano, 72 yaşında hayatını kaybetti. UAEA başkanlığını 2009’da üstlenen Amano, 3 dönemdir yürüttüğü görevi süresince özellikle İran’ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve Japonya’da 2011’de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi gibi önemli sınamalarla karşı karşıya kaldı.
Yukiya Amano kimdir?
Japonya’nın Yugawara kentinde 1947’de doğan Yukiya Amano, Tokyo Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972’de mezun olduktan sonra aynı yıl Japon Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. Amano, 1973-75'te Fransa’daki Besançon ve Nice üniversitelerinde eğitim aldı. Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Amano, 1993’de bakanlığın nükleer enerji biriminin başına getirildi.
Amano, 1994’te Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansı’nda Japonya misyonunda danışman olarak ilk yurt dışı görevine başladı ve 1999’da Japon Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Bilimsel İşler Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi.
Nükleer enerji ve silahsızlanma alanlarında çalıştı
Nükleer enerji ve silahsızlanma alanlarında uzmanlaşan Amano, BM bünyesinde silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili çeşitli çalışma birimlerinde ülkesi adına görev aldı.
Büyükelçi unvanını 2002’de elde eden Amano, 2004’de Japon Dışişleri Bakanlığının silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasını önleme ve bilimsel işler biriminde genel müdürlük görevini üstlendi.