İphone üreticisi Foxconn koronavirüs salgınına karşın destek kararı geldi!
Apple’ın en büyük iPhone üreticisi konumunda bulunan Foxconn, dünyayı etkisi altına alan, hayatı felç eden corona virüs salgınına destek vermek için harekete geçti.
80 binin üzerinde hayata mal olan ve neredeyse dünya üzerindeki tüm ülkelerde görülen corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele için otomobil dünyasından pek çok şirket de harekete geçmiş durumda.
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Corona virüs ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında solunum cihazı geliyor. Zira uzmanlar özellikle İtalya, İspanya ve ABD gibi salgının hızla yayıldığı yerlerde cihazların sayısının yetersiz kaldığını belirtiyor.
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The Verge’de yer alan habere göre, Ford ve Tesla gibi şirketlerin arından iPhone üreticisi Foxconn’da tesislerinde solum cihazı üretmeye başlıyor.
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Aynı habere göre, şirket önümüzdeki 4 ila 6 hafta içinde kendi dizayn ettiği solumun cihazını üretmiş olacak.
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