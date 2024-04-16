iPhone kullanıcıları dikkat! Acilen iMessage özelliğini kapatın!

Kripto varlıklar için güvenlik konusu en önemli başlıklardan biri olurken; sık sık siber suçluların da hedefi haline geliyor. Son olarak yeni bir güvenlik zaafiyetinin olduğu ortaya çıktı. Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlikeye karşı uyardı.