iPhone kullanıcıları dikkat! Acilen iMessage özelliğini kapatın!
iPhone iMessage özelliğinde kritik bir zafiyet keşfedildi. Kripto para cüzdanı Trust Wallet, söz konusu zafiyetin Apple tarafından güncelleme geliştirilerek kapatılana kadar; bu özelliğin kapatılmasını tavsiye etti. Peki İOS cihazlarda iMessage nasıl kapatılır? İşte detaylar...
Kripto varlıklar için güvenlik konusu en önemli başlıklardan biri olurken; sık sık siber suçluların da hedefi haline geliyor. Son olarak yeni bir güvenlik zaafiyetinin olduğu ortaya çıktı. Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlikeye karşı uyardı.
Kripto para dünyasında öne gelen cüzdanlardan biri olan Trust Wallet, X üzerinden yaptığı paylaşımla iPhone telefon kullananlardan iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi.
iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirilirken kullanıcılar; sorunu çözecek güncelleme gelene kadar dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıldı.
Telefonların "Ayarlar" bölümüne girmeniz ardından da "Mesajlar" bölümüne ulaşmanız gerekmekte. Söz konusu "Mesajlar" bölümüne girdikten sonra ise "iMessage" özelliğinin açık olan tikini kapatmanız yeterli.