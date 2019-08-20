iPhone 11 tam 286 bin TL ile ön satışa çıktı bu kadar pahalı olmasının sebebi ise...
Apple'ın Eylül ayında lansmanını yapıp tüm dünyada yankı uyandıracağı iPhone 11 serisi için geri sayıma başlanırken, bir aksesuar üreticisi, iPhone 11'e tam 286 bin TL'lik fiyat biçti.
Son yıllarda telefonların hayli uçuk fiyatlarda satışa çıkması, büyük markaların alıcısında düşüş yaşatmıştı. Apple, Samsung gibi markalar 10 binleri bulan telefon fiyatlarıyla tepki çekerken, Huawei ve Xiaomi gibi markaların daha uygun fiyatlarda telefon üretmeleri, Çinli markaların değerini katlamıştı.
Son olarak 10 Eylül'de büyük bir merakla tanıtılması beklenen iPhone 11 için fiyat merak edilirken, bir aksesuar firması, 50 bin 670 dolara modeli ön satışa çıkardı. Peki Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisinin bu kadar pahalı olan aksesuarında ne var?
Gerçek göktaşı ve ay parçaları: 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.
iPhone için özel kılıflar üreten ESR isimli başka bir firma, iPhone'un 2019 modellerinin isimlerinin 'iPhone 11', 'iPhone 11 Pro' ve 'iPhone 11 Pro Max' olacağını bildirdi.