iPhone 11 tam 286 bin TL ile ön satışa çıktı bu kadar pahalı olmasının sebebi ise...

Gerçek göktaşı ve ay parçaları: 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.