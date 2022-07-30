İpek Yazıcı'nın sevgilisi Ufuk Beydemir'e söylediği şey, sosyal medyayı salladı!: 'Dayanacağız sevgilim''
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, aşklarını evliliğe taşıma kararı almıştı. Evlenecekleri haberini sosyal medyadan duyuran ikili, büyük ilgi görüyor. Son olarak çekildikleri o fotoğrafı öyle bir notla paylaştılar ki, sosyal medya sallandı. İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: ''Dayanacağız sevgilim''
Başarılı şarkıcı Ufuk Beydemir ve başarılı genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı aşk yaşıyorlar. Evlenme kararı alan ve ev düzmeye başlayan çift, sosyal medyadan yaptığı o paylaşımla çok konuşuldu. Bakın o notta neler yazıyor...
Aşkları dolu dizgin devam eden İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düşmüştü.
Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etmişti. Şimdilerde düğün hazırlıklarını başlayan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den yeni bir fotoğraf geldi.