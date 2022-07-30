İpek Yazıcı'nın sevgilisi Ufuk Beydemir'e söylediği şey, sosyal medyayı salladı!: 'Dayanacağız sevgilim''

Başarılı şarkıcı Ufuk Beydemir ve başarılı genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı aşk yaşıyorlar. Evlenme kararı alan ve ev düzmeye başlayan çift, sosyal medyadan yaptığı o paylaşımla çok konuşuldu. Bakın o notta neler yazıyor...