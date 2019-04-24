İpek Tanrıyar'dan şaşırtan kına gecesi! Atla geldi...
Tiyatro sahnesinde sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan İpek Tanrıyar, sevgilisi Murat Evler ile nikah masasına oturacak. Oyuncu - manken İpek Tanrıyar, geçtiğimiz gün evinde düzenlenen kına gecesine beyaz atla gelerek unutulmaz bir geceye imza attı.
İpek Tanrıyar, kınanın yapıldığı yere beyaz at üzerinde geldi. Duygusal anlar yaşayan İpek Tanrıyar, “Şarkıyı dinlediğimde yüreğime dokundu. Böyle zamanlarda insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor” dedi. 28 Nisan’da Murat Evler ile nikah masasına oturacak olan İpek Tanrıyar'ın kına gecesinde dans şovları ve sürprizler eksik olmadı.
"Hoş geldin Süleyman"
Muammer Ketenci imzalı bir kostüm giyen Murat Evler, İpek Tanrıyar tarafından "Hoş geldin Süleyman" diyerek karşılandı. Tanrıyar, daha sonra eğilerek Evler’in eteğini öptü.
Gözyaşlarını tutamadı
Kına yakma sırasında duygusal anlar yaşandı. Muammer Ketenci ve görümcesinin kına yaktığı İpek Tanrıyar, gözyaşlarını tutamadı.
Duygusal anlar yaşayan İpek Tanrıyar, “Şarkıyı dinlediğimde yüreğime dokundu. Böyle zamanlarda insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor” dedi.