İpek Tanrıyar'dan şaşırtan kına gecesi! Atla geldi...

İpek Tanrıyar, kınanın yapıldığı yere beyaz at üzerinde geldi. Duygusal anlar yaşayan İpek Tanrıyar, “Şarkıyı dinlediğimde yüreğime dokundu. Böyle zamanlarda insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor” dedi. 28 Nisan’da Murat Evler ile nikah masasına oturacak olan İpek Tanrıyar'ın kına gecesinde dans şovları ve sürprizler eksik olmadı.