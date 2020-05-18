İpek Tanrıyar oğlu Aras'a kavuşmak için gün sayıyor! 8.5 ayda 12 kilo aldı
Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, Nisan 2019'da Murat Evler ile dünyaevine girdi. Tanrıyar, Kasım ayında ise müjdeli haberi duyurdu.
Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar, dünyaevine girdikten birkaç ay sonra sevenlerine müjdeli habermiş ve hamile olduğunu duyurmuştu. Tanrıyar, son olarak Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk oldu.
Katıldığı programda çok özel açıklamalarda bulunan İpek Tanrıyar, doğacak oğluna Aras adını vereceğini söyledi. Güzel sunucu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Kısmetse doğum 1 Temmuz’da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Buradan söylemiş olayım; kallavi bir doğum hediyesi istiyorum. Şaka bir yana; eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım” dedi.
"12 kilo aldım": 39 yaşındaki İpek Tanrıyar şunları söyledi: “Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor. Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik.”