İpek Tanrıyar oğlu Aras'a kavuşmak için gün sayıyor! 8.5 ayda 12 kilo aldı

Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar, dünyaevine girdikten birkaç ay sonra sevenlerine müjdeli habermiş ve hamile olduğunu duyurmuştu. Tanrıyar, son olarak Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk oldu.