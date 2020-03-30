İpek Tanrıyar erkek iç çamaşırından maske yapıp yaratıcılık sınırlarını zorladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, herkesi eve kapattı. Ünlü isimler de koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanınca sosyal medya paylaşımlarını daha da arttırdı. Evinden çıkamayan bazı ünlüler ise sıkıntıdan ne yapacağını bilemez hale geldi. Şu sıralar ilginç paylaşımların yapıldığı sosyal medyada İpek Tanrıyar da takipçilerini şaşırttı.