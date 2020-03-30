İpek Tanrıyar erkek iç çamaşırından maske yapıp yaratıcılık sınırlarını zorladı
Murat Evler ile olan ve 6 aylık hamile İpek Tanrıyar, karantina günlerinde erkek iç çamaşırından kendisine maske yapıp video çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, herkesi eve kapattı. Ünlü isimler de koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanınca sosyal medya paylaşımlarını daha da arttırdı. Evinden çıkamayan bazı ünlüler ise sıkıntıdan ne yapacağını bilemez hale geldi. Şu sıralar ilginç paylaşımların yapıldığı sosyal medyada İpek Tanrıyar da takipçilerini şaşırttı.
Koronavirüse karşı koymak için maske yapan İpek Tanrıyar, seçtiği malzeme ile hayrete düşürdü. Tanrıyar, kırmızı renkte bir erkek iç çamaşırı ile kendisine maske yaptı. O anlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Tanrıyar, "Bir boxer nelere kadir" notunu düştü.
Instagram'da İpek Tanrıyar'ın iç çamaşırdan maske yaptığını gören takipçileri ise ''Evde kalmak yaratıcılık sınırlarını zorluyor" yorumları yaptı.
İşte İpek Tanrıyar'ın iç çamaşırından maske yaptığı anlar
şırından maske yapımı
Öte yandan şimdilerde hamileliğinin altıncı ayında olan İpek Tanrıyar, hamileliğinin ilk aylarında "Yaş yaşken eğilir" diyerek içki içmiş bu anları da Instagram hesabından paylamıştı.