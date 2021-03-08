İpek Tanrıyar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için öyle bir şey yazdı ki tepkiler yığıldı

Son olarak yine oğluyla bir pozunu paylaşan eski manken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ancak bu kutlama pek de kutlama gibi değildi. İpek Tanrıyar'ın yazdığı not takipçilerinden tepki aldı. Tanrıyar paylaşımına şunları yazdı: