İpek Tanrıyar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için öyle bir şey yazdı ki tepkiler yığıldı
Taze anne İpek Tanrıyar, bebeğiyle yaptığı paylaşıma düştüğü notla tepkiler çığ gibi büyüdü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazdı.
Hem oyuncu hem de eski manken İpek Tanrıyar, 2019 yılında hayatını Murat Evler ile birleştirdi. Bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Tanrıyar, geçtiğimiz yıl da ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, sık sık oğluyla paylaşımlar yapıyor.
Son olarak yine oğluyla bir pozunu paylaşan eski manken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ancak bu kutlama pek de kutlama gibi değildi. İpek Tanrıyar'ın yazdığı not takipçilerinden tepki aldı. Tanrıyar paylaşımına şunları yazdı:
"İşi gücü süslenmekten, kendini teşhir etmekten, dudak büzmekten öteye gidemeyen kadınlar sizin de gününüz kutlu olsun, az ötede oynayın."
Bu nota pek çok kadın tepki gösterdi. Hatta İpek Tanrıyar'ın eski cesur pozlarını hatırlatan da oldu. İşte Tanrıyar'a gelen o tepkilerden bazıları...