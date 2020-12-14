İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkı 9 yaş büyük Ufuk Beydemir! İşte ilan-ı aşk pozu
İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 9 yaş büyük olan şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı. Instagram'dan fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan ettiler.
Son olarak Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde rol alan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı. Fakat yeni ilişkisinde herkes yaş farkına takıldı.
Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile ismini duyuran Ufuk Beydemir ile birlikte çekilen bir karesini paylaşarak aşkını ilan etti.
28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İlişkilerini duyuran Beydemir ve Yazıcı'nın aşk karesi kısa sürede gündem oldu.
19 yaşında olan İpek Filiz Yazıcı'nın Beydemir'den 9 yaş küçük olması da dikkat çekti.