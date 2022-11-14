İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle paylaşım yaptı hangisi ünlü oyuncu kimse anlayamadı!
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2 yıldır beraber olduğu şarkıcı Ufuk Beydemir ile sessiz sedasız evlenen genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Son paylaşımıyla dikkat çeken Yazıcı ile kardeşinin benzerliği, görenleri hayrete düşürdü. Ünlü oyuncunun hangisi olduğunu Yazıcı'nın takipçileri anlamakta zorlandı.
Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Ufuk Beydemir ile sürpriz şekilde dünya evine girmişti. Genç oyuncunun erken yaşta evlenmesini ise bazı çevreler eleştirmişti.
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Yazıcı, son olarak kardeşiyle çektirdiği eğlenceli pozlarını yayınladı.
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İpek Filiz Yazıcı ile kardeşinin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Güzel oyuncu, yayınladığı karelere; "Aşkım bebeğim benim" notunu düştü.
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