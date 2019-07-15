İntihar mı cinayet mi? 4'üncü kattan yere çakılan çıplak kadın kurtarılamadı

İntihar mı cinayet mi? 4'üncü kattan yere çakılan çıplak kadın kurtarılamadı

SAMSUN'da apartmanın 4'üncü kat penceresinden çıplak halde düşerek ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti.

İntihar mı cinayet mi? 4'üncü kattan yere çakılan çıplak kadın kurtarılamadı - Sayfa 1

Olay, dün öğle saatlerinde Samsun İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çığlık seslerini duyan çevre sakinleri, apartmanın bahçesinde yerde yatan çıplak kadını görünce, polise haber verdi.

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İntihar mı cinayet mi? 4'üncü kattan yere çakılan çıplak kadın kurtarılamadı - Sayfa 2

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Hülya D. olduğu belirlenen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya D., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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İntihar mı cinayet mi? 4'üncü kattan yere çakılan çıplak kadın kurtarılamadı - Sayfa 3

"İçimde fırtınalar kopuyor"

4 yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya D.'nin birkaç gündür yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.

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İntihar mı cinayet mi? 4'üncü kattan yere çakılan çıplak kadın kurtarılamadı - Sayfa 4

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan 2 saat önce apartmandan ayrılan Hülya D.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşının ifadesine başvurdu.

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