İntihar itirafı geldi! Uyuyana kadar bekleyen Selma Blair ilk kez anlattı: Bayılmak üzereyken...
Amerikalı ünlü oyuncu Selma Blair, üniversite yıllarında yaptığı hayatı ilk kez itiraf etti.
Daily Mail’in haberine göre, 49 yaşındaki oyuncu, salı günü yayınlanan yeni kitabı “Mean Baby: A Memoir of Growing Up”da acı dolu geçmişini ve alkolizme karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelesini ayrıntılarıyla anlattı.
2018 yılından beri MS hastalığı ile mücadele eden aktris Selma Blair, gençliğinde kendisini öldürme girişiminde bulunduğunu açık yüreklilikle anlattı.
Üniversite yıllarında at eğitmeni Todd ile ilişki yaşayan Blair, terk edilince durumu nasıl idare edeceğini bilmiyordu.
İlişkileri bittikten sonra, Todd uyuyana kadar bekledi ve ecza dolabına gitti.