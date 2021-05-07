'İntihar haberleri duymak istemiyoruz' Demet Akalın devlet büyüklerine seslendi
Pandemi sürecinde borca batan esnaflardan gelen intihar haberleri yürek sızlattı. Demet Akalın, devlet büyüklerine seslendi.
Demet Akalın, koronavirüs sürecinde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. 17 günlük kapanma sürecinin öncesinde binlerce vatandaşın tatil bölgelerine gitmesine tepki gösteren Akalın, ''Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" deyince tepki çekmişti.
Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" diye konuşmuştu.
Hem kış hem de bahar başında tatile giden hatta Uludağ tatili sırasında koronavirüse yakalanan Demet Akalın, ''Kimse param yok demesin'' sözleri tepki çekince ise geri adım atmış, özür dilemişti.
Akalın, şunları yazmıştı:
"Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim."