İnternetin en etkili isimleri belli oldu! İşte o liste

ABD merkezli TIME Dergisi, Internetin en etkili 25 ismini açıkladı. Listede Güney Koreli müzik grubu BTS'den ABD Başkanı Donald Trump'a dünya rekortmeni yumurta paylaşımının yaratıcısı Chris Godfrey'den 16 yaşındaki Amerikalı fenomeni JoJo Siwa'ya kadar birçok farklı isim bulunuyor.



İşte internetin en etkili isimleri