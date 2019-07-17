İnternetin en etkili isimleri belli oldu! İşte o liste
TİME Dergisi her sene açıkladığı okurlar ve editörlerin oylarıyla belirlenen internetin en etkili isimleri belli oldu.
ABD merkezli TIME Dergisi, Internetin en etkili 25 ismini açıkladı. Listede Güney Koreli müzik grubu BTS'den ABD Başkanı Donald Trump'a dünya rekortmeni yumurta paylaşımının yaratıcısı Chris Godfrey'den 16 yaşındaki Amerikalı fenomeni JoJo Siwa'ya kadar birçok farklı isim bulunuyor.
İşte internetin en etkili isimleri
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Lil Nas X
Rap şarkıcısı L
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Alexandria Ocasio-Cortez
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cortez, Twitter'da 4.8 milyon takipçisi, Instagram'da üç milyon görüntülenme alan videolarıyla etkili oluyor.
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Donald Trump
Günde ortalama 29 tweet atan ABD Başkanı Trump, açıklamalarıyla dünya çapında ses getiriyor.
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