Instagramın fakir fenomeni konuştu! Hatay'ın Güveççi köyünde yaşıyor
HATAY'ın bir köyünde yaşayan ve köy mutfağında çektiği videolarla 500 bin takipçiye ulaşan Taha yaşadıklarını anlattı.
İmkansızlıklardan dolayı alabildiği 3 malzemeyle yemek yapmaya çalıştığını söylen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, "Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?" sözleriyle linç edildiğini söyledi.
Hatay Yayladağı ilçesinde Güveççi Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Taha Duymaz, küçücük mutfağında çektiği yemek videolarıyla çok konuşulan isimlerin başında gelmeye başladı.
12 kardeşli bir ailede yaşayan ve ekonomik zorlukla yaşayan Duymaz, video çekmeye nasıl başladığını ve hayallerini anlattı. Posta Gazetesi'ne röportaj veren Taha Duymaz, imkânsızlıklar içinde okula gidemediğini 4. sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.
800 TL ile geçinmeye çalışıyorlar
Anne ve babasının kronik hastalıkları olduğu için çalışamayan Taha Duymaz'ın ailesi, devletin verdiği 800 lira ile geçinmeye çalışıyor.