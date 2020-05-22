Instagramın fakir fenomeni konuştu! Hatay'ın Güveççi köyünde yaşıyor

İmkansızlıklardan dolayı alabildiği 3 malzemeyle yemek yapmaya çalıştığını söylen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, "Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?" sözleriyle linç edildiğini söyledi.