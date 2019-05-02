Instagram ve Whatsapp'a kısa süreliğine erişim sağlanamadı. Sosyal medya çöktü mü?
Facebook, Instagram ve Whatsapp’ta anlık bir çökme meydana geldi. Dakikalarca giriş yapamayan kullanıcılar, ‘akış yenilenemedi’ ibaresiyle karşı karşıya kaldı.
Şu anda hem Android hem de iOS kullanıcıları, Aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan ve 'fotoğraf paylaşımı' denildiğinde akla ilk olarak gelen Instagram’a mobil uygulamalardan hiçbir şekilde giriş yapamadıklarını belirtti.
Facebook’ta da’Akış Yenilenmedi' uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, Whatsapp’a neden girmiyor, Instagram'a neden girmiyor, Facebook'a neden girmiyor diye merak edenler sorunun cevaplarını arar oldu.
Şu anda hem Android hem de iOS kullanıcıları, Instagram'a mobil uygulamalarla herhangi bir şekilde giriş yapamadıklarını belirtiyor. Kullanıcıların büyük bölümü herhangi bir bildirim görmezken bazı kişiler ise'Akış Yenilenmedi' uyarısıyla karşılaşıyor.
Instagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü?
Şu anda Instagram cephesinden gelen herhangi bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki dakikalarda sorunun kaynağına yönelik bir açıklama yapılması bekleniyor.