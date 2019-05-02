Instagram ve Whatsapp'a kısa süreliğine erişim sağlanamadı. Sosyal medya çöktü mü?

Şu anda hem Android hem de iOS kullanıcıları, Instagram'a mobil uygulamalarla herhangi bir şekilde giriş yapamadıklarını belirtiyor. Kullanıcıların büyük bölümü herhangi bir bildirim görmezken bazı kişiler ise'Akış Yenilenmedi' uyarısıyla karşılaşıyor.