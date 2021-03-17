Instagram tacize karşı önlemini bakın nasıl aldı
Instagram, yetişkinlerin çocuklara mesaj atmasını engelleyecek. Ayrıca şüpheli hareketlerde bulunan yetişkinler çocukların paylaşımlarıyla etkileşime giremeyecek. Bu kişilerin hesapları çocuklara önerilmeyecek.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram çocuk tacizine karşı yeni bir önlem alıyor. Facebook'un sahibi olduğu şirket yetişkinlerin çocuklara direkt mesaj atmasının (DM) önüne geçecek.
Bundan böyle çocuklara isteyen herkes mesaj atamayacak. Eğer çocuk söz konusu yetişkini takip ediyorsa mesaj alabilecek.
Ayrıca 18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderenler de işaretlenecek. Böylece söz konusu çocuk, birden fazla çocuğu takip eden yetişkine mesaj atmadan önce Instagram tarafından uyarılacak.
Instagram ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
"Bu özellik bizim insanların yaşını tespit etmek için kullandığımız makine öğrenimine ve insanların üye olurken verdiği yaş bilgilerine güveniyor.''