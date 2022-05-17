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Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel

Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel

Sosyal medya platformu Instagram, logosunda değişiklik yaptı. Bazı kullanıcılar fark ederken, çoğu ise farkı görmekte zorlandı.

Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel

Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformu Instagram, bir değişikliğe gitti.

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Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel

Tekonloji devi firma, uzun zamandır kullandığı logonun parlaklığını artırdı, bu sayede daha canlı hale getirdi.

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Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel

Bu parlaklık artışı ile diğer uygulamalar arasında daha çok dikkat çekmek isteyen Instagram, kullanıcıları şaşırttı.

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Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel

Pek değişiklikten yana olmayan şirket, Instagram logosunun yeni tasarımıyla sosyal medya gündemine düştü.

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