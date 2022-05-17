Instagram logoyu değiştirdi gören şaştı kaldı! Twitter'ın diline düştü: Hayat tasarımcıya güzel
Sosyal medya platformu Instagram, logosunda değişiklik yaptı. Bazı kullanıcılar fark ederken, çoğu ise farkı görmekte zorlandı.
Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformu Instagram, bir değişikliğe gitti.
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Tekonloji devi firma, uzun zamandır kullandığı logonun parlaklığını artırdı, bu sayede daha canlı hale getirdi.
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Bu parlaklık artışı ile diğer uygulamalar arasında daha çok dikkat çekmek isteyen Instagram, kullanıcıları şaşırttı.
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Pek değişiklikten yana olmayan şirket, Instagram logosunun yeni tasarımıyla sosyal medya gündemine düştü.
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