Instagram hesabı açan Müge Anlı 1 milyon takipçiye ulaştı teşekkür paylaşımı yaptı

Takipçilerinden gelen yoğun ilgiye teşekkür eden Anlı, bir paylaşım yaparak "Bir günde bir milyon takipçi mi? Henüz iki gün dahi olmadan mı? Teşekkürler sevgili dostlarım. Bu henüz başlangıç, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.