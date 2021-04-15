Instagram hesabı açan Müge Anlı 1 milyon takipçiye ulaştı teşekkür paylaşımı yaptı
Sosyal medya hesabı bulunmayan Müge Anlı önceki gün, sevenlerini şaşırtarak Instagram hesabı açmıştı. 1 milyon takipçiye ulaşan Anlı, takipçilerine teşekkür etti.
Yıllarca sosyal medyaya karşı mesafeli duran Müge Anlı, Instagram hesabı açtığını duyurmuş, kısa sürede ilgi odağı olmuştu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı yüz binlerce kişi takip etti.
Canlı yayında neden bu kararı aldığını açıklayan Anlı, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" dedi. Anlı'nın hesabına iki gündür yoğun ilgi var.
Takipçilerinden gelen yoğun ilgiye teşekkür eden Anlı, bir paylaşım yaparak "Bir günde bir milyon takipçi mi? Henüz iki gün dahi olmadan mı? Teşekkürler sevgili dostlarım. Bu henüz başlangıç, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.
Müge Anlı daha sonra kamera arkasından da bir anını hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı.