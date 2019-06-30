Instagram fenomeni öyle bir okul açtı ki! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
32 yaşındaki İsveçli Instagram fenomeni Anna Bey, öyle bir okul açtı ki yaptığı meslek büyük tepkilere neden oldu.
32 yaşındaki İsveçli fenomen Anna Bey, birçok kadına zengin eş bulma konusunda yardım ederken, bir anda tanınmış bir kişiye dönüştü. Anna, bu tuhaf tavsiyelerden para kazanabileceğini fark edince, ilk işi kolları sıvayıp Zenginlik Okulu'nu kurmak oldu.
Zenginlik Okulu'nda eğitmenlik yapan genç kadın, sosyetede kabul görmek için birçok estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Anna, online eğitimler için kişi başı yaklaşık 200 dolar alıyor.
Anna'ya, "Erkekler kadınları cinsel objesi olarak gördüğü sürece, kadınların da erkekleri cüzdandan ibaret görmesi normal" şeklindeki açıklamaları yüzünden tepki yağsa da, kendisini destekleyen hemcinsleri de var.
Anna'nın para kazanmak için yarattığı sıra dışı mesleği, onu The Times ve The Week gibi pek çok ünlü dergiye kapak yaptı.