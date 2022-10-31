Instagram çöktü mü? Instagram hesabım neden askıya alındı? Beklenen açıklama geldi

Instagram çöktü mü? sorusu 31 Ekim 2022'ye damgasını vuran sorulardan biri oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da kullanıcılar hesap askıya alındı hatası görmeye başladıklarını iddia etti. Peki Instagram'da ne oldu, Instagram çöktü mü?