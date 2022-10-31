Instagram çöktü mü? Instagram hesabım neden askıya alındı? Beklenen açıklama geldi
Popüler sosyal medya platformu Instagram, sosyal medya kullanıcılarının şikayetlerine göre, hesap askıya alındı hatası vermeye başladı. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını ararken, bir yandan da Instagram'da hesap askıya alındı hatasının neden kaynaklandığını çözmeye çalışıyor. İşte Instagram'da yaşanan hesap askıya alındı hatasına dair tüm detaylar...
Instagram çöktü mü? sorusu 31 Ekim 2022'ye damgasını vuran sorulardan biri oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da kullanıcılar hesap askıya alındı hatası görmeye başladıklarını iddia etti. Peki Instagram'da ne oldu, Instagram çöktü mü?
INSTAGRAM'DA HESAP ASKIYA ALINDI HATASI!
Birçok kullanıcı, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda Instagram'da hesaplarının askıya alındığından söz etti.
Kullanıcılar, durup dururken, bir anda hesaplarının askıya alındığına dair bir bildirim gördüklerini dile getirdi. Çoğu kullanıcı Instagram'ın politikalarını ve kurallarını ihlal etmediğini öne sürüyor.
Saat 16.10 sıralarında başlayan sorun nedeniyle birçok kullanıcı, diğer sosyal paylaşım sitelerinden Instagram hesaplarının askıya alındığını duyurdu.