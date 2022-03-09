İnsanlık yol ayrımında: Nükleer felaket mi yoksa iş birliği mi?

20. yüzyılın başlarına kadar , biyosfere yok olma seviyesindeki tahribatı mahvedebilecek güçler, her birkaç milyon yılda bir periyodik olarak dünyaya çarpan kuyruklu yıldızlar ve asteroitler olarak kaldı.

Ancak, füzyon biçiminde atomik bozulmanın ve bununla ilişkili füzyon süreçlerinin keşfiyle birlikte aniden yeni bir kuvvet ortaya çıktı.

Ve böylelikle listeye yeni bir yıkım eklendi: NÜKLEER..

Franklin Roosevelt'in ölümünden sonra, üç nükleer bombaya sahip çok gizli Manhattan Projesi, Harry Truman'a kalmıştı.

Truman, ikisini 1945'te yenilmiş bir Japonya'ya atıp, dünyayı derinden bozacak yeni bir jeopolitik kurallar dizisi oluşturdu.

Hiroşima üzerinde patlayan 14 kilotonluk bomba anında 140 bin insanı öldürmüş ve patlamayı takip eden haftalar ve aylar boyunca on binlerce insan acı içinde ölmüştü.

Nagazaki'yi günler sonra yok eden bomba ise 23 kilotondu.

Bunu perspektife sokmak için, Çin'in arka bahçesindeki sularda seyahat eden modern bir ABD Ohio Sınıfı Denizaltısı 24 Trident füzesi taşıyor. Her Trident füzesi, 8 nükleer savaş başlığı taşıyabilir ve termonükleer teknoloji kullanan her savaş başlığı 475 kiloton TNT eşdeğerindedir.

Yani bir Trident füzesinde bulunan tüm savaş başlıkları bir araya getirildiğinde, Hiroşima'yı yok eden bombadan 253 kat daha güçlüdür.

1991'den beri kurulan nükleer azaltma anlaşmaları, 1986'da 64.000 savaş başlığı olan küresel nükleer stokları bugün yaklaşık 20.000'e indirmiş olsa da, gerçek şu ki, serbest bırakılmaya hazır 5000 megatondan fazla nükleer bomba hala dünyanın yüzünü kaplıyor.

Soğuk Savaş boyunca, demir perdenin her iki tarafındaki bilim adamları, çoğunlukla bilimin her zaman gerçek amacı olan dünya sorunlarını çözmek yerine, yaratıcı enerjilerini giderek daha büyük atom silahlarının geliştirilmesine yöneltmeye yöneldiler.

Soğuk savaşın o döneminde, Ekim 1962’de dünya nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

Neyseki 1962’de ki kriz, Kennedy’nin ustaca devlet yönetimi ve Kruşçev’in ikna edilmesiyle atlatılmıştı.

Şimdi Ekim Krizinin 60. yıldönümündeyiz ve ne yazık ki bugünün ABD'sinde çok az devlet adamı Başkan Kennedy'nin stratejik düzeyinde düşünüyor.

NATO, 1991'de ABD delegasyonları ve Rus meslektaşları arasında verilen sözlerden tamamen vazgeçerek, Rusya'nın yumuşak karnında genişlemeye devam etti. 1998'den bu yana NATO'ya eklenen her yeni üyeyle, Rusya'nın askeri çevreleme politikası, eski Sovyet Ülkeleri arasında daha fazla birlik, anti-balistik füzeler ve üsler kurularak ilerletildi.

2019’da ABD hükümet yetkilileri tarafından olası bir NATO - Rusya arasında olabilecek savaşın simülasyonu yapılmış, 1 Milyar insanın öleceği kanısına varılmıştı.

Ukrayna'daki kaos nedeniyle ortaya çıkan nükleer yok etme yarışını durdurmak için, ABD ve Rusya liderliğinin nükleer yok olma tehlikesini bir kez ve herkes için çözmek amacıyla acilen acil toplantı yapması kesinlikle gereklidir.

İleriye giden yol o kadar zor değil ve sadece kimseye faydası olmayan belirli eylemlerden taviz vermeye istekli olmayı gerektiriyor. Bu listenin başında, NATO'yu Rus güvenlik çıkarlarının zararına olacak şekilde genişletme konusundaki tuhaf saplantıyı temizleme ihtiyacı var.

Bu basit eylem gerçekleştirilebilseydi, o zaman Rusya'nın kendisini Ukrayna'dan askeri olarak çıkarmasını sağlamak küçük bir zorluk olmayacaktı.

Kolektif evimizi yutmakla tehdit eden acil yangınları söndürmenin ötesinde, gelecekteki yangınların kontrol altına alınmasını önlemek için daha uzun vadeli bir plan da gereklidir. Bu amaçla, sağlam ilkelere dayalı yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için ortak çıkar konularında işbirliği hayati önem taşımaktadır. Bu, dünya nüfusunun neredeyse yarısının katılmadığı demokrasi zirvelerine davet edilen “iyi adamlar” ile “biz” ve “onlar” ayrımını büyütmek yerine, doğu ve batı bloklarının hedeflerini ortak bir kaderde birleştiren projeler aramak anlamına geliyor.

Sürdürülebilir bir küresel güvenlik doktrinine yönelik bu olumlu adımları bu kadar çekici kılan şey, nükleer bilimi kendi kendini yok etmenin sapkın yolundan, bu güzel araştırma alanının her zaman kaderinde olan yaratılış yoluna yeniden yönlendirmeyi içermesidir. Atom gücünün hem gelişmiş füzyon reaktörlerinde, atom tıbbında hem de uzun süredir gecikmiş kutsal füzyon enerjisi kasesinde barışçıl kullanımı, insanlığa başka hiçbir türün yapamadığını yapmak için ana anahtarı sağlar.

Eğer insanlık mevcut fırtınada hayatta kalmaya ahlaki olarak uygunsa, bu, jeopolitiğin altında yatan bu yanıltıcı kuralların yakın tarih boyunca uygulanmış olduğu gibi düzeltilmesi nedeniyle olacaktır. Nükleer öncesi çağı şekillendiren “güçlüdür” kuralı nihayet sona ermeli. Çünkü yeni bir “güçlüler yapar” çağının sonunda güçlünün kalacağı bir evi bile olmayacaktır.

Dünyayı koruyun.

Dünyayı koruyalım..

Selametle..