'İnsanların parmakları su topladı' eleştirisi! 'Harun' neden yok Erdal Beşikçioğlu ilk kez açıkladı
Ünlü polisiye dizisi Behzat Ç'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, katıldığı bir yayında enflasyon ve zamlarla dikkat çeken ifadeler kullandı. Beşikçioğlu, Harun karakterini oynayan Fatih Artman'ın Behzat Ç'de neden yer almadığını da açıkladı.
Emrah Serbes'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, tv100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu.
Oyuncular, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Programda Erdal Beşikçioğlu ile Candaş Tolga Işık arasında geçen asgari ücret, zam, enflasyon diyaloğu ve Fatih Artman sorusu dikkat çekti.
Çok enteresan değil mi?
Beşikçioğlu, hayat pahalılığına dikkat çekerek "Çok enteresan değil mi? Memura, işçiye zam yapıyorsunuz ama diğer her şeye de aynı oranda zam yapıyorsunuz. Şöyle düşün ekmek 1 lira, adamın maaşı 5 lira. 7 lira oluyor, ekmek 3 lira oluyor" dedi.
Candaş Tolga Işık da "Aslında pek de öyle değil ağabey. Hayatın pahalılaştığı kadar, insanların maaşlarına zam yapılmadı, yapılamıyor" yanıtını verdi. İkili arasında yaşanan diyalog şöyle: