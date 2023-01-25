'İnsanların parmakları su topladı' eleştirisi! 'Harun' neden yok Erdal Beşikçioğlu ilk kez açıkladı

Çok enteresan değil mi?

Beşikçioğlu, hayat pahalılığına dikkat çekerek "Çok enteresan değil mi? Memura, işçiye zam yapıyorsunuz ama diğer her şeye de aynı oranda zam yapıyorsunuz. Şöyle düşün ekmek 1 lira, adamın maaşı 5 lira. 7 lira oluyor, ekmek 3 lira oluyor" dedi.