'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Kiralık Aşk' ve 'Çarpışma' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Elçin Sangu, Youtube'da yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.