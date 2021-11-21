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'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

Son olarak Yalancılar ve Mumları ile seyirciyle buluşan 36 yaşındaki Elçin Sangu yıllar sonra yaptığı itirafla olay oldu.

'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Kiralık Aşk' ve 'Çarpışma' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Elçin Sangu, Youtube'da yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

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'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

Başarılı oyuncu, İbrahim Selin'in "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

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'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

26 yaşındaki güzel, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var." dedi. 

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'İnşallah sektörden silinirler' deyip Kiralık Aşk yıldızı Elçin Sangu itiraf etti: 2 kez...

Sözlerini sürdüren Sangu " 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var" dedi. 

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