İngiltere'yi karıştıran Türk kızı Ekin Su yorganın altında ne yaptığını açıkladı! Aşk Adası itirafları olay!
İNGİLTERE'de reyting rekorları kıran programı Love Island'da (Aşk Adası) Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu her hareketi ile gündeme oturuyor. Son olarak Ekin Su'nun programda yaptığı bir şeyi itiraf etmesi ortalığı karıştırdı.
Birçok kez ekranlardaki müstehcen görüntülerle adından bahsettiren, İngiltere'de yayınlanan reality şov programı Love Island, her geçen gün farklı bir olayla gündeme geliyor.
Programdaki Türk kızı Ekin Su Cülcüoğlu, önceki bölümlerle ilgili yaptığı açıklamasında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
27 yaşındaki İngiliz-Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüoğlu, Love Island’ın yayınlanan son bölümünde kızlarla terasta otururken bir itirafta bulundu.
Ekin Su, yine şov programının katılımcılarından Davide Sanclimenti ile cinsel ilişkiye girdiğini oldukça farklı bir şekilde ifade etti.