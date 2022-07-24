İngiltere'nin gündemini sarsan yeni iddia! Meghan Markle, Prens Harry'le ünlü olmak için mi evlendi?
İngiltere'nin en çok konuşulan çifti olan Meghan ve Prens Harry hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı. Meghan Markle'in Prens Harry ile ünlü olabilmek için evlendiği kraliyet yazarı tarafından yazıldı.
Evlendikten sonra Kraliyetten ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü model ve oyuncu Meghan Markle ve Prens Harry çifti İngiltere'nin gündeminden düşmüyor.
Kraliyet ailesinin en çok tartışılan çifti olmayı başaran çift monarşi hakkında "ırkçılık" suçlamasında bulunarak, Hem Kraliçe Elizabeth'in hem de İngiltere halkının eleştiri oklarını üzerlerine çekmişti.
Kraliyet yazarı Tom Bower katıldığı bir televizyon yayınında Meghan Markle'in monarşiyi anlamadığını ve Prens Harry'le ünlü olmak için evlendiğini iddia etti.
İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddialar sonrası Kraliyet yazarı Tom Bower, Meghan Markle'in bir şöhret tutkunu olduğunu ve Lady Diana gibi İngiliz halkının sevgilisi olmak istediğini ve hatta eşi Prens Harry'i buna ikna ettiğini yazdı.