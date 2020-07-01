İngiltere'den koronavirüs aşısı açıklaması: En kötüsüne hazırlanın
İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde olan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri aşının koruma sağlayacak düzeyde bağışıklık tepkisi sağladığını belirtti. Ancak üniversite, daha önce aşının eylül ayında hazır olacağına dair söylemlerini geri çekerek, "Aşının kışın hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazırlıklı olun" açıklamasını yaptı.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 510 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 10 milyon 600 bini aştı.
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Altı ay önce Çin’in Vuhan kentinde başlayan pandemi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken küresel çapta aşı geliştirmek için 135 ayrı çalışma yürütülüyor.
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Potansiyel aşılardan 8’i Çin’de olmak üzere 12 tanesi insanlar üzerinde deneniyor.
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"En kötüsüne hazırlanın"
İlk sonuçları umut vaat eden ve şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri potansiyel aşıya ilişkin bir açıklama yaptı.
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