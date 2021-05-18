İngiltere'den gelen görüntüler şoke etti! Saatlerce Hindistan'dan gelenlerle bekletildiler
İNGİLTERE'de seyahat yasağının kalkmasıyla farklı noktalara gitmek isteyen on binlerce insan havalimanlarına akın etti. Heathrow'dan gelen görüntüler ise ülkede infial yarattı.
Aşılama çalışmalarına hız veren İngiltere, son günlerde eski normale yavaş yavaş adapte oluyor.
Ülkedeki normalleşme adımları kapsamında seyahat yasağı sona erdi. Yasağın kalkması ile on binler havalimanlarına akın etti.
Ancak görünen o ki bu yoğunluk pandemi tedbirlerinin hiçe sayılmasına neden oldu. Zira binlerce yolcu, virüs yokmuşçasına saatlerce sırada bekletildi.
Hindistan'dan gelenlerin yanında beklediler
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan yolcular, Hindistan'dan gelenlerin yanında üç saatlik kuyruklarda beklediklerini iddia etti. Bazı yolcular bunu öğrendikten sonra havalimanını terk etti.