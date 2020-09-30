İngiltere'de tıp dünyasını şaşırtan doğum! Şaka gerçek oldu

Şaka gerçek oldu: İngiliz medyasında konuşan Sexton, “Yaşadığım en ilginç tecrübeydi. Başta tam olarak anlayamadım. Çok garipti çünkü hamilelik dönemimde erkek bebek dünyaya getireceğime dair rüyalar görüyordum. Babam, ‘Ya erkek doğarsa?’ diye şaka yapıyordu ve bu gerçekleşti. Doğumdan sonra annemi aradım, bana inanmadı” ifadelerini kullandı.