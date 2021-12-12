İngiltere'de gidişat kötü! Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir
İNGİLTERE’de son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkarken, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı modellemeye göre, varyanta karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin-75 bin arasında ölüm görülebilir.
İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin arasında ölüm görülebileceği uyarısında bulundu.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın Kovid-19 varyantı olabileceğini bildirdi.
Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybına ilişkin tahminde bulunuldu.
Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.