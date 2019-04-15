İngiltere'de 5 günlük çevre eylemi başladı

Protestocular, sabah saatlerinde Oxford Circus, Waterloo Köprüsü, Parlamento Meydanı ve Piccadilly Circus gibi merkezi yerlerde araç geçişini engellemeye başladı.

Gösteriyi düzenleyen Extinction Rebellion grubundan yapılan açıklamada, 24 saat boyunca trafiğin barışçıl bir şekilde engelleneceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gösterinin halk meclisleri, sanat etkinlikleri, sahne gösterileri, konuşmalar, atölye çalışmaları ile yemek ve aile alanlarını içeren "yaratıcı bir direniş festivali" olacağı kaydedildi.